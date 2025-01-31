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İstanbul Adliyesi'nde CHP provokasyonu! Polise saldırdılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iki ayrı soruşturma kapsamında 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ifade verdi. İmamoğlu için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde toplanan CHP'li grup ise provokasyona girişerek polise saldırdı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2025 Cuma 11:07 - Güncelleme:
İstanbul Adliyesi'nde CHP provokasyonu! Polise saldırdılar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla geldi.

Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı.

Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliye binasından çıktı.

İmamoğlu'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri de sabah saatlerinde adliyeye geldi.

CHP'Lİ GRUP TAŞKINLIK ÇIKARDI

İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Adliye önünde toplanan CHP'li grup taşkınlık çıkardı, polislere saldırdı.

"TOMAYI YAN YATIRIRIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait." dedi. CHP'li yetkilinin ise, "Biz bunu yan yatırırız" cevabını verdiği görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın da polislere saldırdığı görüntüler büyük tepki çekti.

- SORUŞTURMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça ayrıca İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma açılmıştı.

İmamoğlu, hakkında yürütülen bu iki soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.

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