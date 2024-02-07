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İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, terör saldırısının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı
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Bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısının meydana geldiği İstanbul Adliyesi'nin önünde ve metrobüse giden üst geçitte önlemler yoğunlaştırıldı.

Polis ekipleri, bu alanda durdurdukları kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor.

İstanbul Adliyesi çevresinde polis ekipleri devriye gezerken, TOMA ve polis araçları meydanda hazır bekletiliyor.

Adliyenin C kapısında vatandaşların binaya girişleri özel güvenlik görevlileri ve çok sayıda polisin kontrolünde yapılıyor.

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