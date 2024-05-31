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Güncel

İstanbul Adliyesi'nde hareketli anlar! Suçüstü yakalandı

İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltında getirilen eşinin yanına, kendisini avukat olarak tanıtıp girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 12:09 - Güncelleme:
İstanbul Adliyesi'nde hareketli anlar! Suçüstü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 38 kişinin İstanbul Adliyesine sevk edildiği 10 Mayıs'ta şüpheliler arasında bulunan Kübra A'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işlemleri sürerken avukat olduğunu söyleyen 2 kişi, zanlıyla görüşmek istedi.

Avukat A.A. kimliğini ibraz ederken avukatlık cübbesi giyen kişi ise kimliğini otoparktaki aracında unuttuğunu söylemesi üzerine güvenlik görevlilerince büroya alınmadı.

Bu sırada, şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine inceleme yapan polis ve adliyedeki güvenlik ekipleri, şahsın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltında getirilen Kübra A'nın eşi Mustafa A. olduğunu tespit etti.

Vatandaş girişinden adliyeye giren şüphelinin, avukatlık cübbesini baro odasından aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Mustafa A., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikte adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan 28 şüpheli arasında Kübra A'nın da olduğu öğrenildi.

- OPERASYON

FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Adreslerdeki aramalarda ise 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

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