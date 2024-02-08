İstanbul Adliyesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü meydana gelen terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.
Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor.
Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.