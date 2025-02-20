İstanbul Adliyesi'ne yönelik eylem için keşif yapan DHKP-C'li 2 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, örgütün açık alan yapılanmasında yer alan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, sözde devrim şehitlerinin anıldığı 30 Mart-17 Nisan haftasında eylem arayışında oldukları, bu nedenle İstanbul Adliyesi'ne yönelik keşif çalışması yaptıkları belirlendi.

Başsavcılığın talimatı üzerine terör örgütü DHKP-C kapsamında 2 arşiv kaydı bulunan Yıldız T. (77) ile yine örgütle iltisakı nedeniyle 5 arşiv kaydı olduğu anlaşılan Selda Ö. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

