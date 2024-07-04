Şişli Belediyesi Veteriner İşleri'ne 25 Haziran Salı günü İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir adresten kötü kokular geldiği, çok sayıda kedinin bulunduğu ve sağlık durumlarının kötü olduğu ihbarı yapıldı. Belediye ekipleri, durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Havyan Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şişli Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Şişli Zabıta Müdürlüğü görevlileri, belirtilen adrese gitti.

KAFESLERİN İÇİNDE 85 KEDİ BULUNDU

Ekipler, belirtilen adrese gittiğinde, ihbar edilen dükkan ve dairenin 82 yaşındaki T.K.'ya ait olduğunu, 59 yaşındaki kızı G.B.'nin çok sayıda kediyi dükkanda tutttuğu anlaşıldı. Ekipler, içeri girdiklerinde, çeşitli ırklarda 85 kedinin olduğunu ve sağlık durumlarının kötü olduğunu gördü. Belediye veteriner ekipleri, getirilen kafeslere koydukları kedileri, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü.

BAKIMLARI İHMAL EDİLMİŞ

Veteriner işleri müdürlüğünde kedilere yapılan muayenede, 85 kedinin bakımlarının ve beslenmelerinin ciddi şekilde ihmal edildiği, hasta olan kedilerin ise tedavilerinin yapılmadığı, kedilere kötü davranıldığı tespit edildi.

613 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

G.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" maddesi gereğince her bir kedi için 7 bin 216 lira olmak üzere toplamda 613 bin 360 lira adli para cezası uygulandı.