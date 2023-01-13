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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar kontrollü olarak ilerliyor.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 00:20 - Güncelleme:
İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini arttırdı. Anadolu Yakası'nda E5 Kara Yolu üzerinde araçlar kayganlaşan yolda kontrollü bir şekilde seyrediyor. Yenisahra mevkiinde trafik akışı yoğun ilerliyor.

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