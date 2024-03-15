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İstanbul, Ankara ve İzmir'de kıran kırana mücadele! Son anket sonuçları açıklandı

Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında seçim öncesi son anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da Murat Kurum'un önde olduğunu söyleyen Şen, Ankara ve İzmir ise yarışın kıran kırana geçtiğini ifade etti.

15 Mart 2024 Cuma 00:20 - Güncelleme:
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kıran kırana mücadele! Son anket sonuçları açıklandı
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31 Mart yerel seçimlerini sayılı günler kala, Türkiye'de seçim çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Seçim öncesi sahalarda önemli hareketlilikler yaşanıyor.

SON SEÇİM ANKETLERİ AÇIKLANDI

Siyasilerin çalışmalarının yanı sıra halk da adaylara desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda büyük öneme sahip büyükşehirlerde de anket çalışmaları son hız devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir canlı yayın programında son anket sonuçlarını açıkladı.

"KURUM ÖNDE, ANKARA VE İZMİR BAŞ BAŞA"

Şen, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durumu paylaştı

Şen, İstanbul'da Murat Kurum'un 1 puan önde olduğunu söylerken, Ankara ve İzmir'de yarışın baş başa gittiğini ifade etti.

Mustafa Şen, canlı yayında anket sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki haftalarda çok daha yoğun bir seçim sürecine gireceğiz. Seçimler demokrasinin şölenidir, vatandaş kendi iradelerini ortaya koymaktadır. İstanbul'da son durum Murat Kurum. Kurum, 1 puan civarında önde gözüküyor. Ankara'da Turgut Altınok durumu baş başa noktaya getirdi. Altınok mesafeyi kapattı. İzmir'de süreç kolay değil ama oraya doğru gidiyor iş. Hamza Dağ hızla yükseliyor. Epey bir mesafe vardı kapandı, kimse şaşırmasın, Hamza Dağ müthiş gidiyor.

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