İstanbul Ankara yolu açıldı mı? İstanbul Ankara yol durumu

25 Ocak 2022 Salı 15:42 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:42

İstanbul Ankara yol durumu, yola çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur." ifadeleri yer aldı. Peki İstanbul Ankara yolu açıldı mı? İşte İstanbul Ankara yol durumu ve trafiğe kapanan yollar

İSTANBUL ANKARA YOLU AÇILDI MI?

D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu İstanbul ile Ankara arasında trafiğe kontrollü olarak açıldı.

Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı. İstanbul'dan Ankara'ya çıkışlara 8.20 itibariyle izin verilmiyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İstanbul yönüne kısmen ulaşımın sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara istikametinin 8.30 itibariyle açıldığı bildirildi.

İSTANBUL - ANKARA YOL TRAFİK DURUMU

HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİM BAŞLANGIÇ (km) SON (km) KAPANMA TARİHİ - GÜNCELLEME TARİHİ

1 1 12 020-06 D SUBAŞI-ODAYERİ KAR VE TİPİ 0 35 24/01/2022 16:00 25/01/2022 08:36

2 1 12 569-01 D, PD, D SUBAŞI-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 0 25 24/01/2022 19:00 25/01/2022 08:36

3 1 12 100-04 D KUMBURGAZ-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 42 51 24/01/2022 19:00 25/01/2022 08:36

4 1 17 54-02 I, D Kocaali-Hendek KAR VE TİPİ 17 41 22/01/2022 00:00 25/01/2022 08:36

5 2 26 330-03 D MUĞLA-KALE-DENİZLİ KAR VE TİPİ 2 55 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:57

6 2 26 550-14 D AYDIN-MUĞLA KAR VE TİPİ 46 59 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:56.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.



BOLU TÜNELİ AÇIK MI?

Bolu dağı tüneli ve Ankara İstanbul Yolu, yapılan çalışmaların akabinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Düzce D-100 Karayolu'nun trafiğe açılması sonrasında TEM Otoyolu'ndaki araçlar, karayoluna akın etti.

Yer yer yoğunluğun yaşandığı karayolunda araçlar Bolu Dağı'na doğru ilerliyor. Ankara İstanbul yolu için bu istikameti kullanan sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kontrollü olarak açılan istikameti takip ediyor. İşte, Bolu dağı ve Ankara İstanbul yolu hakkında detaylı bilgiler

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma sebebiyle kapatılan D-100 Karayolu'nun Düzce kısmının, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

D-100 Karayolu'nda ulaşım tekrardan kontrollü bir şekilde sağlanırken, TEM Otoyolu'ndan D-100 Karayolu'na bağlanan araçlar yer yer yoğunluk oluşturdu. Otoyoldan çıkan araçlar Kaynaşlı istikametinden Bolu Dağı'na doğru ilerliyor.