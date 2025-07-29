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İstanbul-Antalya seferini yapan uçakta teknik arıza: Yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yollarının (THY) TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren uçağın iniş takımlarından duman çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 20:36 - Güncelleme:
İstanbul-Antalya seferini yapan uçakta teknik arıza: Yolcular tahliye edildi
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THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağının Antalya'da piste normal iniş yapmasının ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin tavsiyesi doğrultusunda tedbiren acil durum tahliyesini sağlayan slide açılarak yolcuların uçaktan indirildiğini belirten Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür."

  • uçak duman
  • iniş takımı
  • hidrolik borusu

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