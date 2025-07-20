İstanbul Avcılar'da bıçaklı kavga: 2'si polis 4 yaralı

Avcılar Yeşilkent'te iddiaya göre bir şahıs kavga ettiği iki kişiyi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evini tespit ettiği şahsı gözaltına almak için kapıya geldi ancak şüpheli polise direnip kaçmaya çalıştığı sırada camı kırdı. Cam parçaları o esnada kapı önünde duran iki polisin gözüne isabet etti. Gözünden yaralanan bir polisin görme yetisini kaybetme riski olduğu öğrenildi. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasında.

Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G80'nci sokakta yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında bir şüpheli bıçakla saldırdığı iki kişiyi yaraladı. Bıçakla yaralanan vatandaşlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bıçaklı saldırganın evini tespit eden polis ekipleri, şahsı gözaltına almak için evine gitti. Ekiplerin eve geldiği sırada polise mukavemet gösteren öfkeli şahıs, kaçmaya çalışırken cam kırdı. Kırılan cam parçaları, kapının önünde duran iki polisin gözüne isabet etti. Gözünden yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan bir memurun görme yetisini kaybetme riski olduğu öğrenildi.

Kaçmaya çalışan şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. O esnada şahsın yakınları ile polis arasında arbede yaşandı. Şahsın yakınlarının polise mukavemet gösterdiği anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, mukavemet gösteren şahıslara polisin müdahale ettiği anlar yer aldı. Yaşanan olayla alakalı toplamda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken ikisi polis 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.