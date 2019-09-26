İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı! İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.