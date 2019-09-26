İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı!
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı.
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