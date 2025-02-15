İstanbul barajları doluyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yükselişe geçti.

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60,46 oldu.

Su miktarı Alibey'de yüzde 48,9, Büyükçekmece'de 57,3, Darlık'ta yüzde 58,74, Elmalı'da yüzde 100, Istrancalar'da yüzde 48,91, Kazandere'de yüzde 76,83, Pabuçdere'de yüzde 53,01, Sazlıdere'de yüzde 47,86, Terkos'ta yüzde 61,27 ve Ömerli'de yüzde 68,44 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 525,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 116,66 metreküp su alındı.

Öte yandan, İstanbul'da dün 2 milyon 985 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

- SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 93,89, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 85,78, 2018'de yüzde 79,29, 2019'da yüzde 91,58, 2020'de yüzde 61,5, 2021'de yüzde 47,2, 2022'de yüzde 80,46, 2023'te yüzde 33,38, 2024'te yüzde 73,25 olarak kayıtlara geçti.