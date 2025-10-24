İstanbul barajlarında su bitmek üzere! Yağışlar etki etmedi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,12 olarak ölçüldü.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 15,47, Darlık'ta yüzde 36,4, Elmalı'da yüzde 48,59, Terkos'ta yüzde 27,87, Alibey'de yüzde 11,69, Büyükçekmece'de yüzde 27,53, Sazlıdere'de yüzde 25,37, Istrancalar'da yüzde 23,04, Kazandere'de yüzde 1,69, Pabuçdere'de yüzde 6,17 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 200,62 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 412,14 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 357,59 milyon, Yeşilçay'dan da 82,59 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 440,18 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 150 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 1 milyon 299 bin metreküpü regülatörlerden, 1 milyon 851 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 24 Ekim'deki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 68, 2016'da yüzde 39,76, 2017'de yüzde 50,08, 2018'de yüzde 52,14, 2019'da yüzde 43,51, 2020'de yüzde 31,4, 2021'de yüzde 46,53, 2022'de yüzde 42,77, 2023'te yüzde 20,36, 2024'te yüzde 32,97 ve 2025'te yüzde 23,12 olarak kaydedildi.

- "YAĞIŞLARIN, BARAJLARA ETKİSİNİN YANSIMASI İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, kente su sağlayan barajların son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında, bu yılki 24 Ekim'deki seviyelerine sadece 2023 yılında düştüğünü gördüklerini söyledi.

Doluluk oranının 2023'te yüzde 20,36 olarak ölçüldüğünü, bugünkünün ise son 10 yıldaki en düşük ikinci seviye olarak dikkatleri çektiğini belirten Toros, İstanbul'da günlük su tüketiminin şu anda 3 milyon metreküp civarlarında olduğunu kaydetti.

Yazın sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma olduğunu hem de suya olan ihtiyacın arttığını ve bu yüzden barajların doluluk oranının düşük olduğunu anlatan Toros, "Ekim ayında küçük çaplı yağışlar oldu. Toprak kuru ve sıcak olduğu için bu yağışlar barajlara pek etki etmedi. Yağışların, barajlara etkisinin yansıması için biraz daha zamana ihtiyaç var. Barajlara etkisi olması için peş peşe uzun süreli de yağış olması gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının şu anda dip seviyelerde olduğunu aktaran Toros, İstanbul'un su imdadına şu anda Melen ve Yeşilçay'ın yetiştiğini belirtti.

Prof. Dr. Toros, su sıkıntısı çekilmemesi için kısa vadede tasarruf seferberliği başlatılması gerektiğini, uzun vadede ise yağmur hasadının yapılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.