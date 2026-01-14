İSTANBUL 8°C / 7°C
Güncel

İstanbul beyaza bürünecek! Kar için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından geçtiğimiz günlerde kar yağışının etkili olduğu İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Paylaşılan yeni hava durumu raporunda, megakentte etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı için tarih verildi.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 14:12
İstanbul beyaza bürünecek! Kar için tarih verildi
ABONE OL

Haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

18-19 OCAK'TA İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, parçalı ve az bulutlu hava beklenen yarın 8/12, parçalı bulutlu hava tahmin edilen 16 Ocak Cuma günü 6/12, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava öngörülen 17 Ocak Cumartesi günü 3/7 derece olacağı kaydedildi.

EN DÜŞÜK SICAKLIĞIN 3 DERECE

Kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

