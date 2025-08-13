İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
Güncel

İstanbul Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! AVM'de yangın paniği

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de yangın çıktı.

İHA13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:11
İstanbul Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! AVM'de yangın paniği
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında bulunan bir AVM'nin yemek katında bulunan bir dükkanın ızgarasında da yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi.

AVM bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan ya da ölen olmadı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

