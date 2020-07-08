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İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:17 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:17
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A.I'nın (21) kullandığı 41 ACL 336 plakalı pikup, Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi sahil istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki bir midibüse ve ardından bir otomobile vurduktan sonra bu sırada yoldan geçen Büşra Nur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarptı.

Kazada Ülüslar olay yerinde hayatını kaybederken, Yılmaz ise ağır yaralandı. Sürücü A.I. ve beraberindeki B.S. (21) de hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırılan Sedef Yılmaz da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise söz konusu caddede sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yola hız önleyici bariyerler yapmalarını istedi.

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