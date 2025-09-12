İSTANBUL 27°C / 21°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim öğretim faaliyetleri aksamadan devam edecek
Güncel

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim öğretim faaliyetleri aksamadan devam edecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edeceği belirtilerek, 'Hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.' bilgisi paylaşıldı.

AA12 Eylül 2025 Cuma 19:05 - Güncelleme:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim öğretim faaliyetleri aksamadan devam edecek
ABONE OL

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

"AKSAMADAN DEVAM EDECEK"

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

