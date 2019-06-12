İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
- AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Boğaz'ın güney girişi ve Kız Kulesi arasında görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Gemi geçişlerinin saat 09.13'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
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