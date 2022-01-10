İstanbul Boğazı geçici olarak trafiğe kapatıldı

DHA 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 01:47

Liberya bandıralı Agia Dynami adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken, saat 16.45 sıralarında Bebek açıklarında makine arızası yaptı.

Arıza gemi mürettebatı tarafından geçici olarak giderilirken, Boğaz trafiği tedbir amaçlı olarak her iki yönden gemi geçişine kapatıldı. 180 metre uzunluğundaki gemi, geçici tamirinin ardından hareket ederek, Emniyet Müdürlüğüne ait römorkör eşliğinde Kumkapı açıklarına demirletildi.

Geminin demirlemesinin ardından Boğaz trafiği yaklaşık 1 saat sonra tekrar gemi geçişlerine açıldı.