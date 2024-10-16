İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2308
  • EURO
    37,2918
  • ALTIN
    2935.49
  • BIST100
    8860.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
Güncel

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 08:24 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
ABONE OL

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz çevresinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, İstanbul Boğazı sis altında kaldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100 Soğanlık mevki Kadıköy ve Pendik yönünde de sis oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkan sürücü ve yayalar sisten dolayı güçlükle ilerledi. Sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle D-100 üzerinde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik oluştu.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNDE ASKIYA ALINDI

Sis nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

İstanbul'da vapur seferlerine engel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.