İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2367
  • EURO
    36,7959
  • ALTIN
    2976.14
  • BIST100
    9979.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı
Güncel

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

26 Aralık 2024 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.