Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.