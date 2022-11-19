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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kandilli açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği, KAPPA isimli geminin Ahırkapı'ya çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

DHA19 Kasım 2022 Cumartesi 00:06 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLEDİ, İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI

Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken, Kandilli önlerinde makine arızası yaşayan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-5 ve KURTARMA-7 isimli Römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu refakatinde Ahırkapı'ya çekildi. Geminin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından boğaz, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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