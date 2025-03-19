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İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak açıldığını bildirdi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasıyla çift yönde geçici olarak askıya alınan gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken makine arızası yapan Bers isimli kuru yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadesine yer verildi.

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