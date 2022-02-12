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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü 'CHENG MAY' isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:36
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

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