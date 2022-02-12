İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

AA 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:36

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki "CHENG MAY" isimli yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.