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İstanbul Boğaz'ı İngiliz medyasında: Büyüleyici

İngiliz Daily Mail gazetesi, Boğaz'ın renginin turkuaza dönmesini “büyüleyici” diye haber yaptı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:43 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:43
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İngiltere'nin ünlü Daily Mail gazetesi sitesinde, İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza dönmesi haberleştirildi. Boğaz'ın öncesi ve sonrasına ait resimlerini yayımlayan gazete, İstanbul'un koronavirüsle mücadele ettiği bir dönemde Boğaz sularındaki renk değişimini "büyüleyici" diye niteledi. Sabah'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu da çöl tozuyla gelen yağmurun taşıdığı demirle çoğalan yosun patlamasının, İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza dönüşmesine yol açtığını söyledi. Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı'nda her yıl bu zamanlarda renk değişiminin görülebildiğini söyledi.

Boğaz'da 3 yıl önce de benzer renk değişiminin yaşandığını belirten akademisyen Haznedaroğlu, "O dönemde sahra çölünden gelen tozlar yağmurla beraber Boğaz'da ve Karadeniz'de bu tür renk patlamasına neden olmuştu" değerlendirmesinde bulundu.

'RENK DEĞİŞİMİ, FAYDALI VE DOĞAL'

Haznedaroğlu, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de Emiliania huxleyi (Ehux) isimli yosun türünün bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu tür fotosentetik canlıdır ve fotosentez yapması için de güneş ışığına ihtiyacı var. Bu yosunun sayıları belirli sıcaklıkta artıyor. Bu renk değişimi durumu ağustosa kadar devam edecektir" dedi. Haznedaroğlu, renk değişiminden insanların endişe etmesine gerek olmadığını belirterek "Doğal ve faydalıdır. Ehux isimli yosunlar besin zincirinin altında yer alan fotosentetik planktonlardan ve bolluğu balıklar açısından olumlu" diye konuştu.

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