İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2199
  • EURO
    46,6825
  • ALTIN
    4305.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı
Güncel

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer aldı. Türk bayraklarıyla boğazı selamlayan 253 tekne ve bot, havadan görüntülendi.

IHA15 Temmuz 2025 Salı 19:41 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehitleri anıldı
ABONE OL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı vesilesiyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji gerçekleştirildi. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne ve bot kortejde yer aldı. Kortejde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römorkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot da eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan ve boğaza adeta çıkarma yapan 253 tekne ve bot dronla havadan görüntülendi.

"O GECE SOKAKLARDA MİLLETİMİZİN DİRENİŞİNE HEP BİRLİKTE İŞTİRAK ETTİK"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 253 tekne ve botun İstanbul Boğazı'nı selamladığı anlarda 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, günün anlam önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik. Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu. Ancak bu aziz milletin cesaretini hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için 253 şehidimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile koordine ettiğimiz 15 Temmuz Derneğimizin şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz İstanbul Boğazı'nda bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizi onurlandırmıştır" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.