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İstanbul boğazında alarm: Müsilaj kabusu geri döndü

İstanbul'da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Balıkçı barınaklarını saran müsilaj, deniz ekosistemi ve balıkçıları tehdit ederken uzmanlar ve çevre sakinleri, temizlik ve denetim çağrısında bulundu.

AA13 Nisan 2025 Pazar 19:36 - Güncelleme:
İstanbul boğazında alarm: Müsilaj kabusu geri döndü
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Beykoz sahilinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede yoğunlaştığı görülen müsilaj, çevre sakinleri ile balıkçılar tarafından da fark edildi.

Çevre sakinleri denizin dibinde yoğunlaşan müsilajın, birkaç gündür yüzeyde de görülmeye başlandığını bildirdi.

Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların müsilaj nedeniyle muzdarip olduğunu belirterek, "İki buçuk aydır biz müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat sonra çekiyoruz." dedi.

Ağlarının müsilajın etkisiyle parçalandığını kaydeden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ne kadar erken ağı çekersek o şekilde kurtarabiliriz. Boğaz'daki tüm balıkçılar bundan muzdarip. Tüm trol tekneleri müsilajdan etkileniyor. Bu yıla kadar kanalda vardı, kıyılara gelmemişti, bu yıl kıyılara da geldi. Ağ atamıyoruz, olta atanların oltasına yapışıyor. Haliç'in akıntısından müsilaj buraya geliyor. Dip ağlarla balıkçılık yapılamıyor. Balıkçılar mağdur. Yetkilerimize 2 ay önce ilettik, burası küçük bir yer değil. Adalar'da daha yoğun. Boğaz'da yoktu, buraya kadar geldiğine göre temizliğe önce oradan başlaması gerek."

"BU ŞEKİLDE OLURSA İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZE GİRİLMEZ"

Balıkçı barınağında tekne sahibi olan Esat Demirkaya, kıyıda müsilaj görmeye yeni başladıklarını belirterek, denizin altında da çamur tabakası olduğunu, bu nedenle ağ atamadıklarını söyledi.

Bir ay öncesine kadar bu kadar kirlilik olmadığını ifade eden Demirkaya, şöyle konuştu:

"Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor, yıkasak dahi çıkmıyor. Pis, petrol kokusu gibi bir kokusu var. Müsilajdan dolayı fazla balık avlayamıyoruz. Şimdi tekir zamanı. Peki, müsilajdan çıkan balıklar sağlığa zararlı mı? Bunun araştırması yapılmalı çünkü kokuyorlar. Geçen yıl istavritleri satamadık, alanlar balıkları kokuyor diye geri getirdi. Boğaz'da balık kokar mı? Şu vaziyetin başlamasını ben 1 ay önce tahmin ettim, 'Müsilaj buraya doğru geliyor.' dedim. Sarı dip otları var, bu otların büyümesiyle birlikte müsilajın çoğalacağını tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. Atık istasyonları denetlenmeli, bunlar sıklaştırılmalı. Buna çare bulunmazsa geleceğe bir şey bırakamayacağız, buna üzülüyorum. Bu şekilde olursa İstanbul Boğazı'nda denize girilmez."

Çevre sakinlerinden İbrahim Etemtiz de müsilaj nedeniyle denizin çok kirli gözüktüğünü ve canlıların zarar gördüğünü belirterek, biyolojik arıtma yapılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Kadıköy'de Moda Sahili'nde kıyı şeridinde de müsilaja benzer kirlilik olduğu gözlendi.

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