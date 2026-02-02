İSTANBUL 8°C / 2°C
Güncel

İstanbul Boğazı'nda arıza alarmı... Sürüklenen gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 108 metre boyundaki kuru yük gemisi emniyetle Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

2 Şubat 2026 Pazartesi 00:17
İstanbul Boğazı'nda arıza alarmı... Sürüklenen gemi kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan 'Lady Sham' isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin KURTARMA-11 römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup, gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

