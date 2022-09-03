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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 07:07 - Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla 107 metre boyundaki kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonu ve kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 08.30 itibarıyla yeniden başladığı kaydedildi.

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