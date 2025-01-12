Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.
Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.
Çevre sakini Yücel Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."