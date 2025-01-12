Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.

Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

"BİR TÜRLÜ YAPILMIYOR"

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."