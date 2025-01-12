İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Boğazı'nda atık su skandalı: Bakanlık harekete geçti
Güncel

İstanbul Boğazı'nda atık su skandalı: Bakanlık harekete geçti

Üsküdar'da denize akan kanalizasyon suyu çevre kirliliğine neden oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 18:31 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda atık su skandalı: Bakanlık harekete geçti
ABONE OL
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.

Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

"BİR TÜRLÜ YAPILMIYOR"

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.