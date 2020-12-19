İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

DHA 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:44

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.