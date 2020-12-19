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İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 17:44
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

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