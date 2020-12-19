İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

<p> Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/19/3a0cf4b4c4ecd491d9c82710f5b07329.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/19/995e8c5b9e256c0cd225bc4226846872.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/12/19/38d94c725ed5cd3ebbf24cdd7bc96360.jpg'/>