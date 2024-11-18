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İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 07:07 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan tanker kurtarıldı
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Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin kurtarılması için olay yerine yönlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

"NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.

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