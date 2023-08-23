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İstanbul Boğazı'nda geçici olarak kapatılan gemi trafiği tekrar açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızası nedeniyle askıya alındığı bildirilmişti. Tankerde meydana gelen makine arızasının giderildiği, askıya alınan gemi trafiğinin saat 11.20 itibarıyla yeniden açıldığı bildirildi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:52 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak kapatılan gemi trafiği tekrar açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı aktarıldı.

Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı." bilgisine yer verildi.

Daha sonra yapılan bir başka paylaşımda, "GUANYIN" isimli tankerin arızasının giderildiği belirtilerek, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde tankerin Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği, Boğaz'da gemi trafiğinin saat 11.20 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.

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  • makine arızası
  • Türkeli Feneri

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