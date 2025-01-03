Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan 2 kardeş için İstanbul Boğazı'nda arama yapılan alan genişletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu nedenle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındığını açıkladı.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki kardeşi Velat Can suda kaybolmuştu.