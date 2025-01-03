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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı: İki kardeş aranıyor

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı. Gemi trafiği daha sonra güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2025 Cuma 11:59 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği açıldı: İki kardeş aranıyor
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Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşerek kaybolan 2 kardeş için İstanbul Boğazı'nda arama yapılan alan genişletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu nedenle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındığını açıkladı.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan 23 yaşındaki kardeşi Velat Can suda kaybolmuştu.

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