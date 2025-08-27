İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yüzme yarışında kaybolan Rus sporcu Nikolai Svechnikov'un yarış öncesi oteldeki son anlarına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 10:16
İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı. Günlerdir boğazda aranan yüzücünün kaldığı oteldeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolduğu belirlenen 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un son görüntüleri ortaya çıktı.

Rus yüzücünün son görüntüleri Beyoğlu'nda kaldığı otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Rus yüzücü, sabah saat 07.37'de kaldığı otelin içerisindeki asansörden çıkarken görülüyor.

Sonrasında da otelin resepsiyonuna indiği görülüyor. Rus yüzücü, burada bir süre otel lobisinde oturduktan sonra otelden ayrılıyor.

Spor şöleninde kayıp alarmı! Rus yüzücüden haber alınamıyor

Savcılık kamera kayıtlarını inceleyecek

