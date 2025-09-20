İSTANBUL °C / °C
Güncel

İstanbul Boğazı'nda kaza! Yük gemisi görüntülendi

Üsküdar'da yolcu teknesi ile çarpışan yük gemisi görüntülendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında kazaya karışan 'Kamil Sayın' isimli yolcu teknesi ile 'Artvin' isimli yük gemisinin kaptanları gözaltına alınmıştı.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine geldi.

Üsküdar'da yolcu teknesi ile çarpışan yük gemisi görüntülendi

Yolcu teknesi, emniyetle Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yolcular tahliye edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan bazı yolcuların yaralandığı belirtilerek, "Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kazada yaralanan yolculardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kamil Sayın" yolcu teknesi tahliyenin ardından Harem'e yanaştırıldı. "Artvin" gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere'ye çekildi.

Kazanın ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bazı yolcuların kazaya karışan yük gemisinin mürettebatına bağırarak, tepki gösterdikleri görüldü. Kazanın ardından yolcuların can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüntülerde yer aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kazaya karışan tekne ile kuru yük gemisinin kaptanları hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

