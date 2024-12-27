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Güncel

İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığı iddialarına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve “İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığı” iddia edilen görüntülerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Haber Merkezi27 Aralık 2024 Cuma 17:05 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığı iddialarına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığını gösterdiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Bahse konu görüntülerde yer alan balıkçı gemisinin, serbest bölgede avcılık faaliyetlerini tamamlamak üzereyken, İstanbul Boğazı'na özgü ters akıntı (orkoz) nedeniyle kontrolsüz bir şekilde Kandilli bölgesine sürüklendiği ifade edilerek, "Duruma hızla müdahale eden Kıyı Emniyeti Botu, Sahil Güvenlik ekipleri ve acil çağrıya yanıt veren diğer balıkçı tekneleri, olası bir kazayı önlemiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kandilli bölgesi gırgır avcılığına yasak bölge olup, görüntülerdeki diğer tekneler ise sürüklenen geminin yardım talebine karşılık olarak bölgeye ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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