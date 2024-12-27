İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığını gösterdiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Bahse konu görüntülerde yer alan balıkçı gemisinin, serbest bölgede avcılık faaliyetlerini tamamlamak üzereyken, İstanbul Boğazı'na özgü ters akıntı (orkoz) nedeniyle kontrolsüz bir şekilde Kandilli bölgesine sürüklendiği ifade edilerek, "Duruma hızla müdahale eden Kıyı Emniyeti Botu, Sahil Güvenlik ekipleri ve acil çağrıya yanıt veren diğer balıkçı tekneleri, olası bir kazayı önlemiştir" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanma yapıldığını gösterdiği" yönündeki iddialar doğru değildir.



Bahse konu görüntülerde yer alan balıkçı gemisi, serbest bölgede avcılık faaliyetlerini tamamlamak üzereyken, İstanbul... pic.twitter.com/E2ISVZZElf — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 27, 2024

Açıklamada ayrıca, "Kandilli bölgesi gırgır avcılığına yasak bölge olup, görüntülerdeki diğer tekneler ise sürüklenen geminin yardım talebine karşılık olarak bölgeye ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.