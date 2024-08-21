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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: 1 kişi aranıyor

Sarıyer'de içinde 4 kişi ve köpeğin bulunduğu tekne battı. Batan teknede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:13 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: 1 kişi aranıyor
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Tarabya açıklarında batan teknedeki 3 kişi ve köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışırken, durumu fark eden bir başka teknede bulunanlar, yüzen vatandaşları tekneye alarak karaya çıkarttı.

Batan teknede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaya çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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