Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Boğaz'da yaşanan kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde ARTVİN isimli gemi ile KAMİL SAYIN isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir.

12 kişinin yaralandığı olayın ardından, KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dâhil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır.

ARTVİN isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir.

Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir." denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "19.09.2025 Cuma günü saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisi çarpışmıştır. Çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan yolculardan 8'i yaralanmıştır. Kaza sonrası kazaya karışan gemiler boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.