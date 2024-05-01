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İstanbul Boğazı'nda 'radar füzesi' paniği! ASELSAN devreye girdi

Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli, İstanbul'un Beykoz ilçesi açıklarında yabancı bir cisim tespit etti. Cisim, İstanbul Boğazı'ndaki bir balıkçı barınağının girişinde deniz yüzeyinde görüldü. ASELSAN devreye girdi. Maddenin patlayıcı radar füzesi olduğu belirlenerek ASELSAN tarafından incelenmeye alındı.

Sabah1 Mayıs 2024 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda 'radar füzesi' paniği! ASELSAN devreye girdi
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İstanbul Boğazı'nda dün öğlen saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelleri İstanbul Boğazı kuzeyinde rutin sahil güvenlik görevini sürdürdüğü sırada Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişi önlerine geldiklerinde deniz yüzeyinde bir cisme rastladı. Patlayıcı radar füzesi olduğu belirlenen madde, ASELSAN tarafından incelemeye alındı.

FOTOĞRAF VE MEVKİİ BİLGİLERİ AKTARILDI

Patlayıcı madde olduğu değerlendirilen cismin fotoğraf ve mevkii bilgileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi aracılığıyla Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığı'na aktarıldı. SAT Grup Komutanlığı cismin teşhisi maksadıyla SAT timi görevlendirdi. Kısa bir zaman diliminde tim personeli denizde yüzen cismi emniyetli bir şekilde SAT botuna aldı ve gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla SAT Grup Komutanlığı'na götürüldü.

ASELSAN İNCELEYECEK

Yapılan ilk incelemede cismin patlama ihtimali olan KH-31P anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı olduğunu tespit edildi. Bahse konu anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı, ASELSAN tarafından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla muhafaza edilirken konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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