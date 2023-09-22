İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Beşiktaş'a emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürükelenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beşiktaş'a emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/vehb1ji9KX — KEGM (@kiyiemniyet) September 22, 2023