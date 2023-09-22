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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıya yanaştırıldı.

22 Eylül 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Çırağan Sarayı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Beşiktaş'a emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

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