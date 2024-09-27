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İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar... 486. yıldönümünde 16 gemi ile geçiş icra edildi

Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edildi. Öte yandan Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine indi. İniş anları ise havadan görüntülendi.

IHA27 Eylül 2024 Cuma 10:51 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda tarihi anlar... 486. yıldönümünde 16 gemi ile geçiş icra edildi
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Preveze Deniz Zafer'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da 13 gemi ile 13 liman ziyareti gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Zaferin yıl dönümünde Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." açıklamasında bulundu.

16 gemi ile İstanbul Boğaz'ında görkemli geçiş

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü nedeniyle Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter basın mensuplarını Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine taşıdı. TCG Anadolu gemisine iniş anları ise havadan görüntülendi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze deniz zaferleri kutlamaları için basın mensupları sabah saatlerinde Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter ile Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine iniş yaptı. Basın mensuplarının gemiye iniş anları ise helikopterden havadan görüntülendi.

13 GEMİLE İLE 13 LİMAN ZİYARETİ

Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren zaferin yıl dönümü dolayısıyla 27 Eylül'de gerçekleşecek törenlerle ilgili bilgiyi Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk vermişti.

Tuğamiral Aktürk, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve idrak edeceğimiz Deniz Kuvvetleri Günü'nü şimdiden kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel gün kapsamında kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek; 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.

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  • Preveze Deniz Zaferi
  • Deniz Kuvvetleri Günü
  • Boğaz Geçişi

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