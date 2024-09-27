Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2024
Zaferin yıl dönümünde Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nIP9llFE9a
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü nedeniyle Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter basın mensuplarını Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine taşıdı. TCG Anadolu gemisine iniş anları ise havadan görüntülendi.
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk Amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu gemisine Preveze deniz zaferleri kutlamaları için basın mensupları sabah saatlerinde Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter ile Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine iniş yaptı. Basın mensuplarının gemiye iniş anları ise helikopterden havadan görüntülendi.
Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren zaferin yıl dönümü dolayısıyla 27 Eylül'de gerçekleşecek törenlerle ilgili bilgiyi Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk vermişti.
Tuğamiral Aktürk, "Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve idrak edeceğimiz Deniz Kuvvetleri Günü'nü şimdiden kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel gün kapsamında kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğaz Geçişi icra edilecek; 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.