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İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Boğazı'nda ise tekneler denetlenerek belgeleri kontrol edildi.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 07:02 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda tekneler denetlendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar ve boğazdaki tekneler durdurularak belgeleri kontrol edildi.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZİN KONTROLLERİ BİZE MEMNUNİYET VERİYOR"

Denetimler hakkında konuşan tekne kaptanı Serdar Oğuz, "Kendi teknemiz. İki tane teknemiz var. Hobi amaçlı olta balıkçılığı yapıyoruz. Emniyet görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim için kontrol yapıyorlar. Biz de evraklarımızı takdim ediyoruz" dedi.

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