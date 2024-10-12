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Güncel

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı
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Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.

KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı.

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