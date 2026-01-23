İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3584
  • EURO
    50,9285
  • ALTIN
    6864.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Boğazı'ndan çıkarılmıştı: Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Güncel

İstanbul Boğazı'ndan çıkarılmıştı: Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolduktan sonra 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta denizde cesedi bulunan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından alındı.

AA23 Ocak 2026 Cuma 14:17 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'ndan çıkarılmıştı: Rus yüzücünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı
ABONE OL

Sabah saatlerinde, Svechnikov'un ailesi, cenazeyi almak için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Svechnikov'un cenazesi ülkesinde defnedilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

OLAY

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılması sonucu cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.