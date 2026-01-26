İSTANBUL 18°C / 12°C
  İstanbul Boğazı'ndan geçen dev! Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu
Güncel

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev! Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu

Yıldırım Sondaj Gemisi, Karadeniz yolcusu. Enerji filosuna yeni katılan dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi 12:50
İstanbul Boğazı'ndan geçen dev! Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu
Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı.

Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. Boğaz'a yaklaşan Yıldırım havadan görüntülendi.

  • Yıldırım Sondaj Gemisi
  • Karadeniz
  • Enerji Filosu

