İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Makine arızası yapan Valerio isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.

İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için KEGM'ye bağlı Kılavuz Kaptan ve Kurtarma-9 römorkörleri gemiye yönlendirilmiş ve kurtarılma çalışması başlatılmıştı.