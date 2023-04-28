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Güncel

İstanbul Boğazı'nın ortasında İBB protestosu! Vapurlardan sirenli eylem

İBB Şehir Hatları AŞ.'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine İstanbul Boğazı'nda bir dakikalık düdük çalma eylemi yaptı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 10:43 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nın ortasında İBB protestosu! Vapurlardan sirenli eylem
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Alınan bilgiye göre, Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar bir uzlaşıya varılamadı.

Bunun üzerine İstanbul Boğazı'nda çalışan Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca düdük çaldı.

Kadıköy'de de Eminönü, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinde yolcularını bekleyen vapurlar, düdük çalma eylemine katıldı.

Vapurlar, düdük çalma eyleminin ardından yolcularını alıp seferlerine devam etti.

Şehir Hatları AŞ. yetkilileri ile Türkiye Denizciler Sendikası temsilcilerinin bugün bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

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