İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nda kaçak inşaat

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 14:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’nı halka açma bahanesi adı altında resmen ranta açtı. İstanbul’un akciğeri niteliğindeki ormanda, kaçak yapılar inşa etmeye başladı.

BOĞAZ MANZARALI “İBBKONDU”

Sarıyer ilçesinde yer alan Hacıosman Atatürk Kent Ormanı, 1 milyon metrekareyi aşkın bir alanı kapsıyor. Yüzyıllardır doğallığını koruyan ormanlık alan, farklı türdeki çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yıl içerisinde çok sayıda göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan ormanın geleceği, İBB yönetimi elinde tehdit altında. Halka açma bahanesiyle ranta açılan ormanlık alanın içerisinde çok sayıda inşaat yapıldığı tespit edildi. Ancak, 6831 sayılı Orman Kanunun 1. Maddesi (g) bendine göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınması gerekiyordu. İlgili müdürlükten izin almadan başlatılan ve halen devam eden kaçak inşaat faaliyetleriyle hem çok sayıda “İBBKondu” inşa ediliyor hem de canlıların ekosistemi tehdit ediliyor.

EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

İnşaat ve yol çalışmalarının yanı sıra ormanlık alanın içerisine manolya, zeytin ağacı, çalı türleri gibi çeşitli ağaçlar da ekiliyor. Ormanın kendine özgü habitatında bulunmayan ağaç ve bitki türlerinin ekilmesi, ekosistemi de olumsuz etkiliyor.

YANDAŞ FİRMAYA 26 MİLYON TL’LİK KIYAK

İlgili müdürlüğe hiçbir şekilde başvuruda bulunmayan İBB yönetimi, geçtiğimiz Mart ayında da Hacıosman Atatürk Kent Ormanı için “Çevre Düzenleme İnşaatı” ihalesi açmıştı. İhale, 26 milyon 605 bin TL bedel ile ihale yandaş bir şirkete verildi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK'TAN SERT TEPKİ

İBB'nin bu girişimine AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan sert tepki geldi. Şenocak, Twitter hesabından "Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! 1. derece sit alanı vasfına sahip #HacıosmanKorusu’nda CHP’li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor. İlçe Başkanlarıyla “zabıtacılık” oynayan “kamelya röntgencisi” CHP İl Başkanı sanırım bu sefer “erketecilik” yapıyor!" diye yazdı.

