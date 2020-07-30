İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nda kaçak inşaat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’nı halka açma bahanesi adı altında resmen ranta açtı. İstanbul’un akciğeri niteliğindeki ormanda, kaçak yapılar inşa etmeye başladı.
Sarıyer ilçesinde yer alan Hacıosman Atatürk Kent Ormanı, 1 milyon metrekareyi aşkın bir alanı kapsıyor. Yüzyıllardır doğallığını koruyan ormanlık alan, farklı türdeki çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda yıl içerisinde çok sayıda göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan ormanın geleceği, İBB yönetimi elinde tehdit altında. Halka açma bahanesiyle ranta açılan ormanlık alanın içerisinde çok sayıda inşaat yapıldığı tespit edildi. Ancak, 6831 sayılı Orman Kanunun 1. Maddesi (g) bendine göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden izin alınması gerekiyordu. İlgili müdürlükten izin almadan başlatılan ve halen devam eden kaçak inşaat faaliyetleriyle hem çok sayıda “İBBKondu” inşa ediliyor hem de canlıların ekosistemi tehdit ediliyor.
İnşaat ve yol çalışmalarının yanı sıra ormanlık alanın içerisine manolya, zeytin ağacı, çalı türleri gibi çeşitli ağaçlar da ekiliyor. Ormanın kendine özgü habitatında bulunmayan ağaç ve bitki türlerinin ekilmesi, ekosistemi de olumsuz etkiliyor.
İlgili müdürlüğe hiçbir şekilde başvuruda bulunmayan İBB yönetimi, geçtiğimiz Mart ayında da Hacıosman Atatürk Kent Ormanı için “Çevre Düzenleme İnşaatı” ihalesi açmıştı. İhale, 26 milyon 605 bin TL bedel ile ihale yandaş bir şirkete verildi.
İBB'nin bu girişimine AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan sert tepki geldi. Şenocak, Twitter hesabından "Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! 1. derece sit alanı vasfına sahip #HacıosmanKorusu’nda CHP’li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor. İlçe Başkanlarıyla “zabıtacılık” oynayan “kamelya röntgencisi” CHP İl Başkanı sanırım bu sefer “erketecilik” yapıyor!" diye yazdı.
Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket!— Bayram Şenocak ���� (@bayramsenocak) July 29, 2020
1. derece sit alanı vasfına sahip #HacıosmanKorusu’nda CHP’li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor.
İlçe Başkanlarıyla “zabıtacılık” oynayan “kamelya röntgencisi” CHP İl Başkanı sanırım bu sefer “erketecilik” yapıyor! pic.twitter.com/DfO8UM8VEi